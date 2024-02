Cento anni di Polizia Locale a Cesena: il primo marzo una giornata di studi

Una giornata di festa ma anche di studio, approfondimento e conoscenza di tutte le attività svolte sul territorio di Cesena. Venerdì 1° marzo la sede del Comando della Polizia Locale di via Natale Dell’Amore 19, sarà aperta alla cittadinanza in occasione delle celebrazioni dei primi cento anni dall’istituzione del Corpo Unico dei Vigili Urbani della città. La giornata sarà avviata, alle ore 10:00, dalla cerimonia di intitolazione della sede all’Ispettore Giuseppe Fiorini, insignito di Medaglia d’Argento al Valore Militare, Medaglia d’Argento al Valore Civile, Medaglia di Bronzo al Valore Civile e altre onorificenze, il quale rappresenta un fulgido esempio di virtù umana e professionale. A seguire, sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “L’evoluzione della Polizia Municipale nella storia di Cesena, dall’edilato dell’800 alla Polizia Locale del 2000” dell’Assistente Gianpaolo Grilli.

“A oltre cento anni dalla nascita – commenta l’Assessore con delega alla Sicurezza Luca Ferrini – è utile fare sintesi di questo primo secolo di storia e di relazione che negli anni è venuta a crearsi tra il territorio e il Corpo di Polizia Locale, oggi composto da settanta agenti e dieci ufficiali e presieduto dal Comandante Andrea Piselli. La Polizia Locale è un importante organo di controllo chiamato a far rispettare la legalità dai più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel Codice Penale. Per poter approfondire i suoi compiti, per conoscere gli spazi in cui opera e per condividere – per buona parte – la giornata tipo dell’Agente, abbiamo pensato di aprire le porte del Comando alla città proponendo ai cesenati una serie di attività a cui poter prendere parte. Quella di venerdì 1° marzo sarà dunque una giornata di educazione civica, che bene si inserisce nell’ampio ventaglio di attività promosse e sviluppate dai nostri agenti nel corso di tutto l’anno, soprattutto in relazione ai Quartieri e al mondo della scuola”.

Il libro scritto e curato dall’Assistente Gianpaolo Grilli è il risultato dell’indagine di ricostruzione storico-documentale sulla storia della Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Municipale di Cesena che negli ultimi due secoli di storia si è evoluto sulla base delle scelte politico-amministrative adottate dalla municipalità di Cesena. Si pensi solo che nel gennaio del 1865 venne emesso il primo bando di concorso per le guardie municipali daziarie del Regno, a cui seguì nel 1883 il primo bando di concorso per le ora chiamate guardie municipali urbane (edilato e annonaria) insieme all’istituzione della speciale uniforme da festa delle guardie municipali con pennacchio e sciabola. A seguire: nel 1800 nacque l’ufficio di polizia municipale e igiene; nel 1904 le guardie municipali daziarie vennero definitivamente assorbite nel Corpo delle guardie municipali urbane dell’ufficio polizia municipale e igiene e nel 1923 venne notificata la soppressione del corpo delle guardie municipali del Regno e dell’ufficio di polizia municipale e igiene. In questo stesso anno, era il 1° marzo, fu istituito il Corpo unico dei vigili urbani di Cesena.

Oltre all’intitolazione della sede di via Natale Dell’Amore e alla presentazione del libro, i visitatori potranno visionare la piccola mostra permanente allestita all’interno del Comando con sciabole originali, medaglie di guerra e cimeli storici di particolare pregio. Inoltre, per gentile concessione del Fondo Archivio Zangheri, saranno presenti foto degli anni ’50 attraverso cui sarà possibile ripercorrere la storia della Polizia Locale dal secondo dopoguerra ad oggi.