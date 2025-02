“Cash or Trash”: tastiera da allenamento venduta all’asta in Tv con il cesenate Riciputi

Si è conclusa con la vendita dell’oggetto proposto la partecipazione del cesenate Cristiano Riciputi, giornalista e collezionista di macchine per scrivere antiche, alla trasmissione “Cash or Trash” andata in onda ieri sera sul canale Nove. Riciputi aveva portato in asta un’antica tastiera d’allenamento per dattilografi ed è stata comprata da Roberta Tagliavini, una dei 5 mercanti che caratterizzano la trasmissione.

«Il mio oggetto è piaciuto molto - commenta a caldo Riciputi - in quanto poco comune e di oltre cento anni fa. Veniva acquistato per allenarsi a battere a macchina con le dieci dita, per chi non poteva comprarsi una macchina per scrivere e la usava solo nel posto di lavoro. Oppure utilizzavano queste tastiere nelle scuole di dattilografia. È una tastiera di origine francese, marchiata Clavier Ecolier, Navarre, completa, funzionante e in ottimo stato».

In prima battuta l’oggetto è stato valutato dall’esperto Alessandro Rosa. La sua stima è stata pari a 230 euro. «Una cifra corretta, che reputo giusta nel momento in cui l’oggetto debba essere acquistato da chi poi deve rivenderlo - commenta il collezionista - L’asta poi è andata ancora meglio: vi sono stati più rilanci fino al prezzo finale pari a 280 euro offerti dalla Tagliavini».

Ma tutto è reale come si vede in tv? «Sì, confermo che la trasmissione è molto lineare e fedele a quanto viene registrato, al netto del montaggio che ovviamente va a tagliare certi momenti di stasi. L’oggetto mi è stato pagato immediatamente alla fine della registrazione, cash, cioè in contanti, come suggerisce il titolo stesso».

Le riprese erano state fatte a Milano il 12 settembre, per cui l’attesa è stata piuttosto lunga. «Ho deciso di partecipare per curiosità, non tanto per la vendita in sé. Ho scelto un oggetto insolito che comunque avevo doppio in collezione, ma che i mercanti difficilmente avevano già visto. Avrei potuto portare una macchina per scrivere rara, delle 200 totali che ho in collezione, ma è difficile privarsi di un oggetto che poi a fatica si riesce a ritrovare» conclude.