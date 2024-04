Carnevale di Gambettola, chiusa l’edizione n° 138: ha vinto il carro “Peter Pan”

Il carnevale chiude con il botto. Ieri sera una folla enorme attorno ai carri allegorici, oggi festa grande in centro e premiazioni finali. In serata, infatti, il carnevale della Romagna ha proclamato e festeggiato il grande carro allegorico vincitore della 138a edizione.

Carri in pista di notte

Sabato sera la seconda sfilata dei grandi carri allegorici è stata suggestiva. Dopo le sfilate di Pasquetta “bagnate” da una pioggerella fastidiosa, ieri sera la città era strapiena di persone che hanno fatto da ali al passaggio dei carri, illuminati stupendamente a festa. La serata poi ha visto tante novità, non solo la quindicina di carri in parata, con associazioni e gruppi amici del carnevale arrivati anche da fuori regione, per sfilare per la città accompagnati da musica e coreografie di danza e costumi. Presente anche il carro “Re Leone” del gruppo proveniente da Gorizia. Hanno stupito anche gli effetti speciali di “Lyle” dei Mutoid di Santarcangelo che ha guidato lungo il percorso il rinoceronte animato “D1zzy”, un bestione che muoveva la testa e con gli occhi lampeggianti che emettevano fiamme dalle narici e dal corno sulla punta del muso.

Dal palco balli e la canzone di Beto Bahia dedicata al carnevale della Romagna. La serata è stata condotta dall’attrice Beatrice Balzani e da Fausto Peppi di Radio Bruno. Poi quintali di coriandoli biodegradabili, caramelle, palloni, uova pasquali. Presenti anche Unicef di Forlì-Cesena e “La scacchiera di Onnon” di Cesena, con propri stand in piazza. Alcune delegazioni di altri carnevali hanno assistito alla sfilata, tra cui tre delegati del carnevale tedesco di Colonia.

Domenica di festa e premi

Oggi pomeriggio in centro i carri posizionati e fermi, hanno elargito gastronomia gratuita, solo dietro un’offerta libera per Unicef, alle centinaia di persone accorse numerose. In serata poi le attese premiazioni, tra cui il titolo più atteso tra i quattro carri di prima fascia. A contenderselo c’erano i quattro i carri di prima fascia, dopo la gara per il titolo, tra il gruppi “I Giovani Tonici” con “Peter Pan”, gli “Amici della scuola” con il carro “One Piece”, l’Asd Bar Malatesta con “Tom e Jerry” e l’associazione “La Fenice” con “Frozen”. Tutti i quattro carri sono stati costruiti nel grande capannone di fianco alla bottega della cartapesta, ma mentre i primi tre sono anche gruppi di Gambettola, “La Fenice” è invece un gruppo che per il secondo anno arriva da Borghi. E l’ha spuntata il gruppo de “I Giovani Tonici“ con “Peter Pan”. Secondo il carro “Tom e Jerry”, terza piazza per “One Piece” con quarto posto per “Frozen”.