Carico e scarico in Ztl, la maggioranza dice no: bocciata la mozione di FdI

Inamovibile. L’amministrazione comunale e i partiti di maggioranza non scendono a patti. Nemmeno quando le proposte di cambiamento si presentano come «semplici e prive di alcun contenuto ideologico». Nonché nate «dall’ascolto delle esigenze di molti cittadini e lavoratori», hanno riportato dai banchi di Fratelli d’Italia.
Durante l’ultimo Consiglio comunale, il primo partito di opposizione ha portato una mozione, poi bocciata dalla maggioranza, che, in caso di esito favorevole, avrebbe impegnato la Giunta ad ampliare le fasce orarie di accesso alle zone a traffico limitato del centro storico per le operazioni di carico e scarico delle merci. Con la seguente scansione: dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al sabato; la domenica mattina solo per alimentari freschi, panificati e fiori.