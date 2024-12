Carico di ghiaia perduto da un camion: sos nel traffico della via Emilia a Diegaro FOTOGALLERY

Traffico “a rischio” sulla via Emilia a Diegaro nell’ora del pendolarismo lavorativo. Non soltanto per la pioggia battente che è tornata a cadere copiosa da inizio pomeriggio. Per un tratto di oltre 100 metri attorno alla “rotonda di Diegaro” un mezzo pesante (allontanatosi poi senza fermarsi) ha perduto un copioso carico di ghiaia. Sul posto dalle 17 sono intervenuti in prima battuta gli uomini della polizia locale di Cesena che hanno cercato di liberare il più possibile la carreggiata dai sassi pericolosi. A “colpi di badile”. Iil completamento delle operazioni di messa in sicurezza della zona, con l’arrivo sul posto del personale Anas, si è concluso attorno alle 19:30