Carabinieri Emilia-Romagna, in un anno 1,5 milioni di chiamate: una ogni tre abitanti

CESENA. Anche in Emilia-Romagna «c’è un’enorme fiducia da parte dei cittadini nei Carabinieri: dal maggio 2023 ad oggi, sono arrivati al 112 oltre 1,5 milioni di telefonate gestite per richieste di intervento o aiuto. Si sono tramutate in più di 140.000 interventi, sempre a livello emiliano-romagnolo, oltre a 151.000 denunce presentate». La gente denuncia (in pratica c’è una chiamata ogni tre cittadini) e si fida. È il bilancio regionale del tenente colonnello Ivan Riccio, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri provinciali di Bologna, oggi alla festa in piazza Santo Stefano per i 210 anni di fondazione dell’Arma. Il rendiconto dell’ultimo anno parla di 3.500 arresti, ma continua anche la sensibilizzazione nelle scuole contro bullismo e violenze, così come in centri per anziani e parrocchie per la tutela da truffe sempre frequenti (in quest’ultimo ambito, sono state contattate 96.000 persone nell’ultimo anno). Aggiunge il capitano Lavinia Filonzi, comandante del nucleo Psicologia dei Carabinieri dell’Emilia-Romagna, dove sono stati attivati oltre 400 Codici rossi a tutela di donne vittime di violenza nell’ultimo anno: «Garantiamo impegno su questo grazie al lavoro capillare di 300 stazioni dell’Arma, prima interfaccia con donne che denunciano violenze e abusi di qualsiasi tipo. Le donne- puntualizza Filonzi- chiedono aiuti e consigli e il nostro personale è preparato, competente: viene istruito ad ascoltare, in modo riservato, per accogliere poi le denunce in reparti dotati di stanze audio e video, evitando vittimizzazioni». Completa Francesca Becchetti, del comando Carabinieri Forestali regionali: «I Forestali sono stati molto impegnati all’inizio dell’emergenza dell’alluvione e poi durante tutto l’anno, con tante frane soprattutto nella provincia di Forlì-Cesena. Ne sono state censite oltre 4.000, per questo continuiamo sull’attività a scopo preventivo».