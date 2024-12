Capodanno 2025 a Cesena: i Moka club in piazza del Popolo

Questa mattina, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana di Cesena, è stato presentato l’evento che animerà il Capodanno 2025. Sul palco in piazza del Popolo suoneranno i Moka Club, dj set a cura di Jurymaru & Sandro Base di Radio Studio Delta e brindisi finale.

L’evento, proposto dall’Amministrazione comunale e da Cesena Fiera si terrà in piazza del Popolo a partire dalle ore 22 del 31 dicembre fino alle 2 del 1° gennaio. A partire dalle ore 23 sul palco che sarà allestito in piazza del Popolo, all’altezza del quarto lato, si esibiranno i Moka Club, che dal 1995 solcano i palchi di tutta Italia. In occasione del concertone cesenate i “supereroi” della musica pop e dance dalla seconda metà degli anni ’80 ai giorni nostri celebreranno il trentesimo compleanno.

L’iniziativa sarà ad accesso libero. Le realtà che contribuiranno alla realizzazione dell’iniziativa (dal montaggio del palco alle pulizie) sono: Service Fest, Radio Studio Delta, Moka Club, Cesena Fiera ed Hera.