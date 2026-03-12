Capitale della Cultura 2028: i sindaci di Forlì e Cesena insieme per il verdetto del 18 marzo

Mercoledì 18 marzo, alle 11:00, la Commissione del Ministero della Cultura annuncerà la città che sarà Capitale italiana della cultura 2028. In attesa del verdetto, questo pomeriggio il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha aggiornato il Consiglio comunale sul percorso che ha portato Cesena a candidarsi insieme a Forlì, parlando di un’esperienza che, comunque vada, ha già rappresentato un risultato importante per il territorio. “Tra le dieci finaliste – ha commentato – ci sono proposte molto solide. Speriamo che vinca il migliore e che ci venga data la possibilità, insieme alla città di Forlì e a tutto il territorio, di onorare questo titolo e di fare ancora più in grande quello che sappiamo fare”.

Lattuca ha ricordato come tutto sia nato proprio in sede di Consiglio comunale, nel febbraio 2025, con una mozione presentata dal consigliere Piero Berti e sostenuta dall’Aula. “Da lì – ha commentato – è partita questa avventura che ha visto coinvolte Cesena, Forlì e l’intero territorio provinciale. Dopo quella prima iniziativa istituzionale è seguito il Protocollo d’intesa tra i due Comuni e la manifestazione di interesse, fino alla stesura del dossier di candidatura curata dal settore cultura del Comune insieme all’assessore Camillo Acerbi. Un lavoro intenso, accompagnato da momenti di confronto e partecipazione con la città, che ha portato alla selezione tra le finaliste e alla successiva audizione davanti alla commissione ministeriale”.

“Siamo arrivati fino in fondo – ha proseguito il sindaco – e questo ci consente di dire che non abbiamo rimpianti. Abbiamo messo sul tavolo tutto quello che potevamo”. Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio infatti il Sindaco seguirà in diretta a Roma la proclamazione insieme al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. “Uno degli elementi che ha colpito maggiormente la commissione è stato proprio il carattere condiviso del progetto. La cosa più bella delle audizioni è che l’elemento più forte della candidatura, quello che è stato maggiormente apprezzato, è stata la scelta di presentarsi insieme. Due città e un territorio uniti: quello che poteva sembrare un punto di debolezza è diventato invece il vero punto di forza”.

Anche sul fronte della partecipazione, il sindaco ha precisato che il percorso potrà continuare indipendentemente dall’esito finale. “Il dossier – ha commentato – è la carta necessaria per concorrere, ma il progetto per il 2028 può essere ulteriormente arricchito con nuove occasioni di partecipazione della città, già a partire da questa primavera. La collaborazione tra Cesena e Forlì proseguirà sul piano culturale. Abbiamo già condiviso l’idea che qualcosa di significativo e importante, che non è mai stato fatto prima insieme, verrà proposto nelle prossime settimane”.