Cane precipita e muore in un pozzo lasciato pericolosamente incustodito a San Carlo di Cesena

Si sono dovuti impegnare con tre squadre per oltre un’ora i vigili del fuoco. Ma non c’è stato nulla da fare per un cane da caccia, finito in un pericolosissimo pozzo in mezzo ad una zona incolta, che non dista troppo dal cuore della frazione.

L’amico più fedele del suo padrone cacciatore è precipitato sul fondo ed è morto per i traumi e l’ipotermia a cui è stato sottoposto.

È successo a San Carlo, di poco alle spalle della strada che fiancheggia il distributore della zona del Gallo. L’sos era scattato domenica pomeriggio. Il cane, forse seguendo le tracce di un animale selvatico, si era addentrato in una zona di fitta vegetazione. Che nascondeva alla vista un antico pozzo lasciato incustodito e che poteva costituire un pericolo mortale anche per una persona, qualora fosse penetrata tra rami e rovi per qualsiasi motivo. Dopo il recupero del cane deceduto, la zona è stata liberata dal più della vegetazione e circoscritta. Il pozzo ora è in evidenza ed è stato intimato al proprietario del terreno di metterlo in sicurezza chiudendolo.