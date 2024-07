Candidato a presidente della Regione il sindaco ravennate Michele De Pascale: rivelazione ufficiale in un incontro a Cesena

Adesso si può veramente dire che è ufficiale: sarà Michele De Pascale, 39enne sindaco di Ravenna, il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna su cui punterà il centrosinistra per sostituire Stefano Bonaccini. Lo ha rivelato ieri sera il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, suo grande amico ed estimatore, durante un incontro pubblico alla Festa regionale dell’Unità che si sta svolgendo proprio a Cesena, al parco “Frutipapalina” di S.Egidio. Ha anche anticipato che a giorni in quella stessa festa arriverà l’annuncio ufficiale e forse in quella occasione a lanciare la corsa di De Pascale ci sarà anche la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Lattuca ha poi anticipato che la formula politica che adotterà il centrosinistra sarà la stessa che ha portato alla sua larghissima vittoria a Cesena: un campo di alleanze molto largo. Ha quindi pronosticato che l’esito sarà la stesso: un successo con uno scarto notevole di De Pascale e della coalizione che lo sosterrà. Ha infine aggiunto che non ha senso l’obiezione sull’addio anticipato al ruolo di sindaco di Ravenna: quando si andrà a votare - ha fatto notare - De Pascale avrà guidato quel Comune per più di 8 anni, in cui ha fatto tanto e quel suo lavoro sarà premiato dal voto dei cittadini sia per scegliere la nuova amministrazione locale sia per affidare il timone della Regione.