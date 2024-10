Camion rotto sulla via Cervese a Cesena: 4 ore di traffico in tilt a Villachiaviche VIDEOGALLERY

Rottura del cambio. È il motivo del guasto che ha bloccato, accesso, in mezzo alla via Cerevse a Villachiaviche, un camion a rimorchio attorno alle 13 di oggi. Una situazione che ha mandato in tilt il traffico anche e non solo durante l’orario della chiusura delle scuole e degli studenti che venivano prelevati di classe dai genitori in auto. La zona è quella a ridosso del Riot Cafè nel cuore della frazione di Villachiaviche. Il tir, mentre l’autista assieme a volontari si è prodigato per tutto il tempo a cercare di far transitare correttamente in senso unico alternato gli automobilisti di passaggio, è stato rimosso con l’uso di un altro camion solo alle 17: un’emergenza traffico durata dunque 4 ore circa.