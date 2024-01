Camion rompe fili a Cesena: famiglie senza telefono da oltre venti giorni

Senza la rete del telefono fisso e di internet a casa da almeno tre settimane. Questo a causa di un camion che ha tranciato i fili del telefono ben prima di Natale. E i residenti sperano che oltre alle feste, l’Epifania porti via anche i disagi che mettono a dura prova la loro pazienza.

Succede nella zona di Pievesestina, in via Passo Corelli, all’inizio provenendo da via Dismano, di fianco alle strutture di Orogel che però non risultano toccate dal problema. «Oltre una ventina di giorni fa - racconta accorato un residente - un camion ha tranciato per errore il cavo del telefono nella strada dove abitiamo. Sono anche stati chiamati gli agenti della Polizia locale che hanno stilato un verbale. Ovviamente, con il cavo telefonico interrotto è venuta meno la connessione per il wifi e per gli apparecchi fissi. Ma se un anziano non ha il cellulare o se a qualcuno si scarica come deve fare? Inoltre so di gente che ha abbonamenti a piattaforme televisive o internet che sta pagando un servizio di cui non può usufruire. In tutto, ci risulta che il disagio colpisca quasi 25 famiglie».

E va avanti da molto tempo. I residenti hanno iniziato a chiamare Telecom per far riparare il guasto. «Ci siamo mossi subito - raccontano - e ci è stato risposto che nel giro di qualche giorno avrebbero sistemato. E invece non è successo. Abbiamo continuato a chiamare e ogni volta ci dicevano che sarebbero intervenuti entro tre giorni, ma non hanno mai mantenuto quanto promesso».