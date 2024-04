Camion a fuoco nella zona artigianale a Ponte Ospedaletto di Longiano VIDEO

Due camion completamente distrutti ed altri due danneggiati. È il bilancio di un incendio scoppiato attorno alle 21:30 nell’area artigianale di Ponte Ospedaletto, nel piazzale-parcheggio che si trova nella zona di via Guido Rossa. Per cause che sono ancora al vaglio un mezzo pesante ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto assieme ad un secondo mezzo che era posteggiato al suo fianco. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato altri due mezzi in sosta a poca distanza dai primi due. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco per provvedere allo spegnimento. L’allarme era stato lanciato al 115 da automobilisti in transito sulla via Emilia che hanno visto levarsi dall’area di Ponte Ospedaletto improvvisamente un’alta colonna di fumo.