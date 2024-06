Calcio e Cesena: arriva una mostra con 100 anni di fotografie su eventi e campioni bianconeri

Sarà una grande e facilmente partecipatissima ciliegina sulla torta della Festa dell’Unità di Cesena, dal 11 al 21 luglio prossimi, la nuova mostra fotografica che anche quest’anno torna a caratterizzare il raduno Dem al parco Frutipapalina di S. Egidio, sotto la sapiente (e consueta) regia di Orio Teodorani.

L’occasione era ghiotta visti i risultati che stavano maturando sul campo. Così la parte fotografica della festa quest’anno s’intitolerà “Una bella storia... Il Cesena: fotostoria di un secolo di calcio nella nostra città”.

Cento anni di “pallone” vissuti con intensità ed emozione partendo dalla Renato Serra (la cui fondazione risale al 1922) per arrivare all’ultimo trionfo del Cesena Fc tornato alla ribalta nazionale con la conquista della promozione in Serie B frutto dell’ultimo trionfale (e con numeri da record) campionato di Lega Pro.

Saranno trecento le fotografie catalogate dai più sbiaditi simboli in bianco e nero fino ad arrivare alla festa promozione dello scorso periodo pasquale: con le immagini del trionfo e della matematica riconquista della B dopo la gara interna contro il Pescara.

Il materiale storico arriva sia dall’archivio fotogrtafico della Biblioteca Malatestiana, che dall’archivio Zangheri che da quello del Cesena Fc. Un “volo nella storia” che passa dagli eventi che hanno caratterizzato l’epopea dei colori bianconeri e del cavalluccio divisi in tanti comparti distinti ma uniti dall’unicità del tifo.

Ci sono i trionfi considerati più prestigiosi, come le vittorie contro la Juventus o contro il Milan; le immagini della coppa Uefa... Ma ci sono anche i volti ed i personaggi che hanno letteralmente segnato la storia dell’ultimo secolo di calcio. Gli allenatori più famosi che hanno seduto sulla panchina bianconera per poi diventare primi della classe sul panorama nazionale (da Azeglio Vicini a Marcello Lippi) o quelli romagnoli come Renato Lucchi e Corrado Benedetti. I giocatori più forti catalogati rigorosamente per ruolo; e l’era degli stranieri partendo naturalmente dai più famosi o da quelli rimasti maggiormente nel cuore dei tifosi.

I migliori portieri, difensori, centrocampisti e bomber. Tutto per celebrare 100 e più anni di storia e aspettare orgogliosamente altre future vittorie. Facile immaginare che saranno in tantissimi a non volersi perdere questa perla che riunisce immagini di tempi presenti e passati che fino ad ora non erano mai state esposte in un unico luogo.