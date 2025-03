Calcio, 13 daspo ai tifosi di Parma e Cesena per disordini alla stazione di Bologna

Un totale di 13 daspo per due distinti episodi che coinvolgono le tifoserie di Parma e Cesena. La Questura di Bologna ha emesso 13 provvedimenti di daspo in seguito agli episodi avvenuti in occasione degli incontri di calcio tra il Bologna e il Parma (6 ottobre 2024) e tra la Reggiana e il Cesena (9 febbraio 2025).

“Nello specifico - si legge nella nota della Questura - un nutrito gruppo di supporters delle squadre ospiti, in transito presso la Stazione Centrale di Bologna, si è reso responsabile di gravi disordini all’interno dello scalo ferroviario, danneggiando l’arredo pubblico e causando l’interruzione del traffico ferroviario. Mentre gli ultras del Parma hanno accesso diversi fumogeni creando pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale in servizio, quelli del Cesena hanno rotto uno dei “cartelli di stazione” riportante la scritta “Stazione di Bologna Centrale” e hanno lanciato dei sassi contro un convoglio fermo”.

La durata dell’interdizione ammonta ad un totale di 42 anni. Inoltre quattro dei tredici daspo sono assistiti dalla prescrizione dell’obbligo di firma e sono stati convalidati da parte dell’autorità giudiziaria.