Caduto dallo scooter a Cesenatico: 58enne di Cesena in coma in Rianimazione

È caduto improvvisamente e rovinosamente dal suo maxi scooter. Un cesenate di 58 anni ora è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente che ha visto protagonista G.S. è avvenuto una manciata di minuti prima delle 14 di ieri nella rotatoria che regola l’intersezione tra via Negrelli, via Aurelio Saffi e viale Trento: di fatto con il ponte del Gatto chiuso ora uno degli ingressi e delle uscite principali di Cesenatico. Dai primissimi riscontri sembra che il cesenate stesse viaggiando in direzione mare quando, in uscita dalla rotonda, è piombato improvvisamente a terra senza il coinvolgimento di altri mezzi nell’accaduto. Un incidente che ha spaventato tantissimo tutti coloro che vi hanno assistito anche perché il centauro ha perso subito i sensi. Sul posto sono arrivati quasi all’unisono ambulanza ed auto medicalizzata del 118, polizia locale ma anche i carabinieri e la polizia di stato. Mentre G.S. veniva rianimato (e sul momento recuperava conoscenza) il traffico è stato fermato e la polizia locale ha iniziato i rilievi del sinistro. L’uomo, dopo gli esami svolti in pronto soccorso che ne hanno evidenziato un grave trauma cranico, è entrato in coma ed è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cesena. La Pl attende gli esiti degli esami svolti sul ferito dai sanitari. La caduta ha avuto infatti una dinamica semplice quanto misteriosa e servirà capire (dall’esito degli esami al sangue del centauro) se l’uomo sia stato colto da malore alla guida e nel caso quale tipo di malessere. Servirà alla Pl per ufficializzare la dinamica del sinistro anche escludere o confermare che non fosse al volante dopo aver assunto alcol.