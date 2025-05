Cade dall’impalcatura a Cesena: operaio savignanese trafitto ad una gamba

Paura e ferite ieri mattina per un operaio edile soccorso e salvato in zona Ponte Vecchio. L’incidente, sul quale indagano la polizia e la Medicina del Lavoro, è avvenuto poco prima delle 10:30 di ieri mattina in subborgo Branzaglia. K.A., 45enne residente a Savignano sul Rubicone, stava lavorando all’interno di un cantiere di ristrutturazione di un edificio. Quando all’improvviso qualcosa è andato storto.

Per cause al vaglio, su quale hanno indagato in primis gli uomini del commissariato di polizia ed in seconda battuta anche la Medicina del Lavoro, l’operaio è precipitato in maniera scomposta da un impalcatura. Finendo per restare infilzato con una gamba, su un’asta sottostante, a poca distanza dal suolo dove si stava schiantando.

I suoi colleghi hanno chiamato d’urgenza sul posto il 118, intervenuto con ambulanza ed auto medicalizzata. L’uomo è stato liberato dal punto acuminato in cui era piombato. E una volta stabilizzate le sue condizioni gli operatori di Romagna Soccorso lo hanno trasferito al Bufalini.

Gli esami lo hanno circoscritto come “miracolato” nelle lesioni patite. Almeno per la dinamica traumatica dell’accaduto. Sono state sufficienti profonde medicazioni e punti di sutura. Dopodiché, terminato un breve periodo di osservazione, è stato dimesso con una prognosi per ora computata in 15 giorni per la guarigione.