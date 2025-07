Cade dal seggiolino del “calesse” e sbatte la testa: 78enne di Gatteo gravissimo in Rianimazione

È caduto dal seggiolino di un calesse mentre si stava spostando con uno dei cavalli del campo di allenamento che si trova nelle zone di campagna del Cesenaticense.

Un trauma tanto devastante quanto accidentale quello occorso a V.C., 78enne che vive nella zona di Gatteo.

Nessuno dei presenti nella zona dove è avvenuta la caduta dal seggiolino, prima delle 9 di martedì, ha visto materialmente come sia successo, ma subito sono stati chiamati i soccorsi perché subito è apparso chiaro che la caduta dell’uomo potesse aver avuto conseguenze molto serie.

Trasportato al Pronto soccorso del Bufalini è stato sottoposto a cure per un politrauma con lesioni agli organi interni, ma anche per uno shock spinale dovuto ad una frattura cervicale. Le condizioni dell’uomo, anche per l’età non più verde, sono molto gravi. E’ ricoverato in prognosi riservata nella Rianimazione del Bufalini.