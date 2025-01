C’è un nuovo “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” per il Gruppo Trevi

Trevi Finanziaria Industriale rende noto che nel corso della riunione tenutasi oggi il Cda, sotto la presidenza dell’ingegner Paolo Besozzi, ha nominato Vincenzo Auciello nuovo” Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, con il parere favorevole del collegio sindacale e con efficacia immediata.

«Il Consiglio di Amministrazione- si lege in una nota tematica - ringrazia ancora Massimo Sala per il lavoro svolto e per aver assicurato un adeguato periodo di affiancamento per un’agevole transizione».

Auciello è entrato a far parte della Società e del Gruppo Trevi con il ruolo di Group Cfo e Investor Relator ed ha maturato una decennale esperienza - svolgendo numerosi incarichi anche all’estero e con crescenti responsabilità - in grandi realtà industriali con attività a commessa nonché, più recentemente, occupando il ruolo di Group Cfo in una primaria azienda specializzata in servizi per i mercati dell’industria marittima ed energetica.