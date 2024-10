Bus di linea in manovra e pieno di studenti danneggia l’auto della polizia locale di Cesena

Una manciata di minuti prima delle 8 di ieri. Giorno di scuole aperte, e chi conosce quella porzione di traffico ha bene in mente il caos che a quell’ora c’è sulla “rotatoria” che collega viale della Repubblica, via Benedetto Croce al viadotto Kennedy. È in questo contesto che, di tutta fretta, un bus carico di studenti ha impegnato in maniera “un po’ troppo frizzante” la curva per portarsi in direzione di via Plauto. Col retro del bus ha ammaccato le auto in sosta: tra cui una Punto e la Renault Zoe “full elettric” d’ordinanza della pattuglia di Polizia locale che intanto come tutte le mattine regolava il traffico all’incrocio con viale De Gasperi. Le agenti sono rimaste interdette prima dal rumore dell’urto. Poi per i tanti testimoni, a piedi, che richiamavano la loro attenzione, ma soprattutto per il comportamento dell’autista. All’apparenza non si era accorto del danno fatto e soprattutto non ha accennato minimamente a fermarsi per i rilievi, visto il caos in strada e la necessità di portare a scuola i tanti studenti a bordo. La ricostruzione dell’incidente ai fini di legge è quindi “slittata a più tardi”, una volta chiuso il pendolarismo mattutino. Rilievi che saranno agevolati dalle tante telecamere di sicurezza della zona.