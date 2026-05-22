Bus a Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: aumentano i biglietti, ecco i prezzi dal primo giugno

Aumentano i prezzi dei bus. Da lunedì 1° giugno entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. “Il provvedimento - sottolinea Start Romagna - si inserisce nel quadro di revisione del sistema tariffario della Romagna, reso necessario da un aumento generalizzato dei costi di gestione e, in particolare, del prezzo del carburante, bene primario per il trasporto pubblico, che si traduce in un aggravio mensile compreso tra i 150 e 200 mila euro”.

“L’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale è una scelta che comprendiamo possa creare disagio ai cittadini, ma si rende necessaria in un contesto economico profondamente cambiato rispetto agli ultimi anni – le parole del Presidente di Start Romagna Andrea Corsini -. L’aumento dei costi energetici e del carburante, insieme all’incremento generalizzato dei prezzi che interessa manutenzioni, ricambi e servizi, sta incidendo in maniera significativa sulla sostenibilità del sistema del Tpl. Come Start Romagna abbiamo lavorato per contenere il più possibile l’impatto sugli utenti, continuando al tempo stesso a garantire qualità, sicurezza e continuità del servizio su tutto il territorio. Il trasporto pubblico rappresenta un bene essenziale per cittadini, studenti e lavoratori, e il nostro obiettivo resta quello di investire in una mobilità sempre più efficiente, moderna e sostenibile. Occorre comprendere, però, che senza un adeguamento tariffario sarebbe sempre più difficile mantenere gli standard di servizio richiesti. Abbiamo cercato di contenere il più possibile gli effetti sugli utenti che utilizzano abitualmente il servizio: per questo motivo gli abbonamenti dalla zona 4 in poi non subiranno aumenti e, dalla zona 6 in avanti, subiranno addirittura delle riduzioni. Ci tengo a ringraziare le Province della Romagna e le amministrazioni locali per avere compreso questa esigenza deliberando l’adeguamento delle tariffe”.