Bus a Cesena: la linea 5 torna ad avvicinarsi al centro storico dal 7 giugno

Da venerdì 7 giugno, con l’entrata in vigore del servizio estivo di Start Romagna e a fronte di alcuni adeguamenti sulla viabilità delle vie interessate, la linea 5 tornerà ad avvicinarsi al centro storico dopo che, a seguito dell’avvio dell’intervento di rigenerazione urbana di palazzo Roverella, erano state apportate variazioni al servizio di trasporto pubblico locale in relazione a quest’area del centro storico. Contestualmente alla modifica temporanea dovuta all’insufficienza degli spazi di manovra e di sosta, gli uffici comunali, d’intesa con i residenti e con il gestore, hanno così avviato un’interlocuzione tesa a raggiungere una nuova soluzione che potesse rispondere concretamente alle esigenze di tutti.

Il percorso alternativo

A questo proposito, così come condiviso, l’autobus eseguirà il seguente percorso alternativo: in direzione Cesena FS, da via Cavallotti raggiungerà direttamente la fermata Piazza Aguselli, tramite via del Camerone e proseguirà per via Isei fino a via Cesare Montanari (verrà servita la fermata Cesare Montanari). Non sarà più servita la fermata ubicata su via Cavallotti denominata “Calligari” (solo in direzione Cesena FS).

In direzione Ponte Abbadesse, da Porta Santi proseguirà in corso Comandini, corso Garibaldi, via Montanari e via Cavallotti (verranno servite le fermate Comandini, Teatro, Teatro, Cesare Montanari, Calligari). Non transiterà più da piazza Aguselli e via Camerone. La fermata Piazza Aguselli resterà attiva solo in direzione Cesena FS (Stazione ferroviaria).

Contestualmente all’entrata in vigore del percorso modificato, sarà nuovamente possibile lasciare l’auto nei parcheggi scambiatori dell’Ippodromo, del centro commerciale Montefiore o del cimitero di Ponte Abbadesse e, nell’ambito del servizio Parkibus, usufruire della linea 5 per raggiungere il centro alla tariffa agevolata di 0,50 centesimi.

In più, alla fermata Montanari gli utenti diretti all’Ospedale “M. Bufalini” potranno interscambiare con la linea 4. Al ritorno dall’Ospedale l’interscambio sarà alla fermata “Teatro”.

La tariffa ordinaria da 1 zona (urbano Cesena) è di 1,50 euro, con una validità di 75 minuti. Per tutti gli orari è possibile consultare il libretto estivo che sarà presto disponibile sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi/).