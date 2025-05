“Buongiorno, è la Polizia di Cesena”: attenti alle truffe al telefono, nel display compare perfino il numero del Commissariato

Truffe telefoniche con il numero del Commissariato di Cesena: la Polizia di Stato indaga. Diverse sono le segnalazioni di truffe telefoniche messe a segno da finti poliziotti che contattano le vittime, facendo comparire l’utenza 0547/368911 (che è il vero numero del Commissariato di Cesena). Le vittime nel corso delle telefonate vengono spinte da i finti poliziotti ad effettuare dei bonifici su dei conti correnti con la scusa di operazioni sospette sul conto del malcapitato e con l’invito a mantenere il massimo riserbo al fine di non disvelare l’attività di indagine che si sta effettuando.

I diversi episodi hanno fatto scattare le indagini da parte della Polizia di Stato al fine di individuare gli autori delle truffe, oltre che l’appello rivolto ai cittadini dal diffidare di chiunque chieda di effettuare bonifici telefonici. Sempre la Polizia di Stato ci tiene a precisare che “nessun poliziotto contatterebbe mai i privati cittadini telefonicamente per richiedere denaro né tanto meno li inviterebbe a recarsi ai sportelli bancari per effettuare operazioni o chiudere conti correnti”. Il consiglio degli operatori, in caso di chiamate sospette dal numero del Commissariato, è quello di chiudere immediatamente la telefonata e digitare il numero 0547/368911 per mettersi realmente in contatto con il Commissariato di Cesena o chiamare direttamente il 112 per segnalare l’episodio.