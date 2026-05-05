Budrio, l’ultima idea di Don Filippo: “Niente benedizioni porta a porta: celebriamo la messa è in strada”

Benedizioni organizzate per ogni strada. Non c’è tempo per dispensarle casa per casa e così nelle popolose frazioni di Budrio e di Badia si ricorre ad un nuovo sistema: «Carissimi parrocchiani - è la lettera inviata ai residenti dal parroco don Filippo Cappelli - scriviamo a ciascuno di voi con il cuore pieno di affetto, ma anche con una lieve tristezza che desideriamo condividere con sincerità, come si fa in una famiglia. Sappiamo quanto sia atteso, ogni anno, il momento della benedizione nelle vostre case. Non è soltanto una visita: è uno sguardo che si incontra, una mano che si stringe, una parola scambiata sulla soglia. È un piccolo segno, ma capace di dire tanto: che nessuno è solo, che il Signore abita le nostre vite, che la comunità è viva e vicina».

Ma quest’anno non sarà possibile passare in tutte le abitazioni come un tempo. «I tanti impegni pastorali e il tempo limitato ci pongono davanti a un limite che sentiamo anche noi. Eppure, proprio perché non vogliamo rinunciare a esservi vicini, abbiamo cercato un modo diverso per raggiungervi tutti, senza lasciare indietro nessuno. Per questo, nelle comunità di Budrio e Badia, celebreremo una santa Messa alle ore 20 in ciascuna delle strade delle nostre parrocchie di Budrio e Badia. In quel momento, raccoglieremo nella preghiera ogni casa, ogni famiglia, ogni storia. Le vostre porte resteranno chiuse forse, ma i vostri nomi, le vostre vite, le vostre intenzioni saranno davanti al Signore, con la stessa cura e lo stesso amore. Vi chiediamo di accogliere questa scelta con il cuore aperto, come si accoglie ciò che non si è scelto ma che può comunque diventare occasione di comunione. Vi chiediamo di esserci, di partecipare, di portare con voi ciò che siete, perché è proprio lì, insieme, che il Signore continua a benedirci». Chi desidera ricevere la benedizione nella propria casa perché non può partecipare alla Messa può contattare don Filippo al numero di telefono 3463211943 e concordare un momento diverso a casa.