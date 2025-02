Brutale aggressione a un disabile sul bus Cesena-Cesenatico: due arrresti

Eseguite dalla Polizia di Stato due misure cautelari di custodia in carcere dopo la brutale aggressione a una persona fragile con disabilità su un pullman di linea.

Ieri il personale del Commissariato di Cesena ha condotto in carcere i due malviventi che la sera dell’11 dicembre, sulla linea 92 del pullman che copre la tratta Cesena/Cesenatico, avevano aggredito un passeggero fragile, con una disabilità riconosciuta al 100%, per farsi consegnare del denaro.

Gli inquirenti, dopo aver acquisito la denuncia da parte della persona offesa, hanno svolto un’intensa attività di indagine per ricostruire l’accaduto tramite la visione delle immagini registrate dall’impianto di video-sorveglianza installato sul bus.

Dalle immagini riprese è emerso che i due individui, una volta saliti sul mezzo di trasporto pubblico, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto probabilmente all’abuso di alcol, si avvicinavano al passeggero, dapprima, minacciandolo per avere del denaro, per poi colpirlo violentemente con pugni al capo. A seguito dell’aggressione la vittima aveva riportato ecchimosi al capo per le quali veniva richiesto l’intervento del 118 e che erano giudicate guaribili in 7 giorni dal personale del pronto soccorso.

L’autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e ha, quindi, disposto la custodia in carcere per i due individui, considerata la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione dei reati. I due risultavano, tra l’altro, pregiudicati e con a loro carico diversi precedenti penali e di polizia.