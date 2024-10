Branco di lupi a Borghi: sbranate le grandi oche dentro al recinto

Lupi superano la rete e sbranano due oche di razza francese di grandi dimensioni. Un tipo di animale che si riconosce anche per il piumaggio uniforme grigio cenere e il peso che va da 10 a 13 chilogrammi. E sempre a Borghi sono “spariti” vari altri animali da cortile. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, e in precedenza in altri vari episodi, i lupi hanno preso di mira le oche da cortile.

Vari avvistamenti

Una vicenda che ha fatto il giro del territorio comunale e non solo, dopo che il proprietario delle oche ha reso nota l’incursione patita nottetempo. E la presenza di impronte e tutta l’erba stesa fa presumere che si trattasse di un branco che ha lasciato a terra solo i becchi e le piume dei poveri bipedi. Cresce così il timore che altri episodi si ripetano in zona o in altri Comuni del Rubicone che già, anche in un passato recente, hanno dovuto fare i conti con questo problema. Stavolta lascia sgomenti che nemmeno una recinzione alta un metro e mezzo sia riuscita a fermare i predatori. Che i lupi fossero in zona è certo vista anche la sparizione di altri animali e i vari avvistamenti: «Nei giorni scorsi girava un lupo in via Primo Maggio - riferisce una testimone - Odorava i bidoni. Sono andata via a piedi marcia indietro per non dargli le spalle perché mi stavo dirigendo alla macchina. Una mezz’ora prima i cani dei miei vicini hanno abbaiato tanto tempo».

L’ultimo raid notturno

«I lupi mi hanno sbranano due oche in via Cornacchiara – informa la sfortunata proprietaria, appassionata dei simpatici bipedi che la leggenda dice che 2.400 anni fa salvarono il Campidoglio dall’attacco notturno, ma che nei giorni scorsi ci hanno letteralmente “lasciato le penne” – Si tratta di un esemplare maschio di 3 anni chiamato Berry e della sua compagna di due anni che mi dava buone uova e che amavo come persone di famiglia. Non penso che farò denuncia, ma voglio che la gente sappia perché possa stare all’erta. Capisco che però è fatica visto che nel mio caso nemmeno una rete di un metro e mezzo è bastata a mettere gli animali al riparo dai lupi».