Bper Banca e Cia “Unite per sostenere le aziende agricole dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione”

“Unite per sostenere le aziende agricole dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione”. Si tratta di Bper Banca e Cia-Agricoltori Italiani, le quali hanno appena firmato un nuovo accordo a tema: consente agli agricoltori di far fronte alle necessità finanziarie immediate, grazie a un prestito a zero interessi e zero spese. L’intesa è stata sottoscritta oggi, nella sede di Cia Cesena, dal responsabile del servizio Agri Banking di Bper, Oliviero Giacomo Falconi, e dal presidente nazionale di Cia Cristiano Fini. L’iniziativa è dedicata alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini, dove le aziende sono state colpite dal maltempo nel corso del 2023. L’accordo consente alle imprese associate di accedere a finanziamenti a tasso zero e a zero spese da parte di Bper. I prestiti, con finalità-liquidità oppure investimento, potranno avere una durata fissa di 24 o 36 mesi e un importo compreso tra i 15 e i 30.000 euro. Entro il 31 gennaio, operativamente, le aziende interessate dovranno rivolgersi direttamente alle sedi locali di Cia incaricate di verificare il rispetto dei requisiti previsti e rilasciare la “Lettera di Presentazione Accompagnatoria” necessaria per richiedere il finanziamento agevolato nelle filiali Bper. Per Falconi, “l’accordo raggiunto in tempi rapidi” è “frutto di un rapporto di conoscenza, fiducia reciproca e collaborazione col mondo dell’agricoltura”, mentre Fini evidenzia un “comparto ortofrutticolo che sta vivendo un calo produttivo oltre il 60% e con picchi fino al 90%. Ecco perché l’accordo con Bper Banca è per noi strategico, ci permette di rispondere a un’esigenza importante di accesso al credito, con strumenti e soluzioni ad hoc, più volte sollecitati” dagli agricoltori in difficoltà.