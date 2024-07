Botte, spaccio e senza tetto: il parco 11 settembre a Cesena è tornato “off limits” VIDEO

Ubriachi e violenti di sera. Ciarpame, bottiglie e immondizie abbandonate a terra di giorno. «Passano gli anni ma la situazione qui non si modifica mai». E’ la sconsolata riflessione di alcuni residenti della zona ex Zuccherificio: quelli più a ridosso del parco 11 settembre che, ogni giorno, è frequentato da senza fissa dimora, tossico dipendenti, spacciatori ed ubriachi. Che spesso diventano anche rissosi.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

L’ultima esplosione di violenza all’imbrunire di due sere fa, è stata anche documentata da video poi diffusi su Internet. Si vede un gruppo di persone alle prese con una zuffa. Urla, parapiglia e botte: in particolar modo tra due giovani con tutti gli altri intenti (più o meno) a cercare di separarli, ma che poi finiscono a loro volta coinvolti nella lite. Sul momento sono state chiamate anche le forze dell’ordine. Ma erano tutte impegnate su alcuni incidenti stradali. Quando sono arrivati sul posto poi, tutti i protagonisti si erano dati “alla macchia”. Si trattava di un orario in cui il parco era ancora avvicinabile da “normali fruitori”.

Di qui la richiesta d’aiuto ai numeri dell’emergenza da parte dei residenti. Al calar della sera invece, in zona normalmente restano solo ubriachi e spacciatori. Oltre a quelli che utilizzano l’area verde come rifugio per la notte lasciando al mattino a terra ciarpame e bottiglie di alcolici vuote.

«La situazione è ferma così da anni. Ci sono stati incontri di volontari per pulire, altri che hanno provato a parlare con queste persone per cercare di reindirizzare il loro comportamento. Ma nel tempo anche blitz di polizia, carabinieri e polizia locale. La situazione però - spiegano i residenti - non è mai mutata. Servirebbe un intervento più robusto e radicale per restituire alla città ed a i residenti tranquillità ed uno spazio verde che, a queste condizioni, non viene in alcun modo utilizzato da nessuno: per paura di incappare in brutte situazioni come quella venutasi a creare due sere fa».