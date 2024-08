Borgo Sonoro: il 15 agosto Burani e Domenè a Monteleone

Non esiste Borgo Sonoro senza il tradizionale concerto di Ferragosto in Piazza Byron a Monteleone di Roncofreddo, perché Borgo Sonoro è nato proprio a Monteleone e proprio il 15 agosto senza dimenticare che siamo il comune di Roncofreddo è capofila del progetto in rete che coinvolge 6 comuni.

Quest’anno per festeggiare, dopo lo stop dello scorso anno per i problemi legati all’alluvione un concerto italo-ispanico con due dei più bravi arpisti della scena internazionale: Davide Burani e direttamente dalla Spagna José Antonio Domené, ed ecco che nella piccola piazza Byron giovedì 15 agosto (ore 21.15) si rinnova la magia.

Aires de España è un omaggio alla Spagna e ai suoi compositori, che hanno dedicato all’arpa ampie pagine di grande ispirazione. Da Boccherini, italiano di nascita, ma spagnolo di adozione, fino ad arrivare a Manuel de Falla: un turbine di note e di atmosfere iberiche che sorprenderà gli il pubblico, che resterà ammaliato dalla capacità di dialoghi di questi strumenti magici. Un viaggio musicale nella Spagna dal Settecento al nostro secolo.

Durante la serata saranno proposti tutti brani musicali che compongono il CD che il duo ha registrato comprese le note arie della Carmen di Bizet.

Davide Burani, amico di Borgo Sonoro con una spiccata empatia con il pubblico accanto a collaborazioni con diverse formazioni di rilievo, tra le quali le Orchestre del Teatro Comunale di Bologna e della Svizzera Italiana, ricopre il ruolo di prima arpa della FOI – Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti (ex Orchestra del Teatro Regio di Parma).

José Antonio Domené è uno degli arpisti spagnoli più rappresentativo della sua generazione. Formatosi presso il Conservatorio Reale Superiore di Madrid. Ha vinto il primo premio nell’ambito del concorso “RCM Harp Competition” e ha ottenuto l’Artist Diploma. In qualità di prima arpa suona abitualmente con l’Orchestra Sinfonica del Gran Teatro del Liceo di Barcellona e con l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari “Città di Palma”.

Possibilità di cenare al Circolo Acli di Monteleone

Biglietto unico non numerato 5 euro acquistabile sul vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate entro le ore 16.00 del giorno di spettacolo. INFO 351.7917480