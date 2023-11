Borghi, parroco trasferito: 4 frazioni rischiano di restare senza

L’amato prete polacco lascia quattro parrocchie, grande dispiacere dei fedeli. La diocesi di Rimini lo ha destinato al convento della “Confraternita delle Sorelle dell’Immacolata” a Miramare di Rimini.

Don Wieslaw Gutowski è nato in Polonia e nel 1994 è arrivato in Italia. Prima è rimasto un paio di anni in Sicilia e poi nel 1996 è approdato alla diocesi di Rimini. Nel 1999 è diventato il titolare della parrocchia di San Giovanni in Galilea, andando a rilevare un altro parroco polacco che guidava la stessa comunità. Poi il vescovo gli ha affidato anche le piccole parrocchie di San Martino in Converseto, Masrola e Gorolo.

Il 19 novembre, nella chiesa di San Giovanni in Galilea, don Wieslaw Gutowski saluterà i parrocchiani delle 4 comunità che guidava. «È stata una decisione presa dal vescovo – sottolinea il parroco che conferma anche la nuova destinazione – che sarà presente con me il 19 novembre all’ultima Messa per tutte le quattro parrocchie, che celebreremo a San Giovanni in Galilea. Non penso che arrivi un nuovo parroco al mio posto, viste le dimensioni delle parrocchie e il numero sempre minore di parroci. Ritengo che verranno affidate ad altri parroci che seguono già altre parrocchie in zona. Da un lato sono felice per la mia nuova destinazione e dall’altra sono triste per il fatto di lasciare tanti amici e fedeli nelle frazioni di Borghi dove ho operato sempre con gioia».

«Sono molto addolorato per la partenza del nostro parroco – afferma Giuliano Bartolini, presidente della Pro loco di Borghi che abita in zona – Un caro parroco che veniva anche a benedire le moto alla partenza della “Festa de mutor” e che rimarrà nei cuori di tutti». «Nel mio locale ne ho sentito parlare in questi giorni – conferma anche la titolare del Circolo di Masrola – la gente è dispiaciuta di perdere il proprio parroco». In poco tempo la notizia è circolata in tutte le quattro parrocchie con dispiacere generale. Ha fatto una capatina anche sul social “Sei di Borghi se..”: «ll 19 novembre don Wieslaw Gutowski ci saluterà perchè il vescovo lo trasferisce al convento delle suore di Miramare di Rimini – è stato scritto - dopo 24 anni di servizio, è come uno di famiglia, sicuramente siamo contenti per lui, ma dispiaciuti per noi». Poi emerge il timore di un avere più un parroco: «saremo ancor più dispiaciuti se nessun sacerdote lo sostituirà, e se la chiesa di Masrola e Gorolo chiuderanno i battenti, e l’unica Messa verrà celebrata il sabato a San Giovanni in Galilea. Anche gli anziani si vedranno togliere anche il conforto di un sacerdote».