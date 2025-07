Borghi, morta a 12 anni in moto col papà: la mamma festeggia il 18° compleanno con tre giorni di eventi nel parco che le ha dedicato

Tre giorni di memorial per Asia Farro. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, nel parco “Pezzo di cuore” in via Castellaro, si ricorda una giovanissima, scomparsa cinque anni fa. Quest’anno le serate saranno tre visto che sarebbe stato il suo diciottesimo compleanno . Ne aveva 12 quando morì, insieme a suo padre, il 1° luglio 2020, a seguito di un gravissimo incidente stradale alla rotonda “Fenili”, a Sala di Cesenatico. Viaggiava in sella alla moto condotta dal padre, che perse il controllo andando a sbattere contro un ostacolo. Morirono entrambi, lasciando i loro cari nella completa disperazione. La mamma, per tenere viva la memoria dell’unica figlia, che avrebbe compiuto 13 anni un mese dopo e che un destino crudele le ha strappato, ha costituito un’associazione no profit e ha speso i suoi risparmi per comprare un terreno dove allestire “Un pezzo di cuore”, un piccolo parco su tre livelli, dedicato alla memoria di Asia.

Il parco in ricordo della figlia

«Mia figlia era sempre allegra e adorava giocare, soprattutto all’aperto - ricorda - Per questo ho subito pensato di realizzare un giardino in sua memoria, con all’ingresso il volto sorridente di Asia. L’ho ribattezzato “Pezzo di cuore’” ed è un luogo dove le lacrime mi concedono una tregua. Il parco è stato attrezzato con giochi e altro, e lì si svolgono corsi ed eventi su sicurezza ed altro. Poi ogni anno c’è questo ritrovo con amici e conoscenti, in memoria di Asia».

Il programma della festa

Il programma prevede per venerdì 1 agosto la “Festa per i 18 anni di Asia”, con spettacolo di danza aerea e fuoco alle 20, mentre dalle 21 ci saranno i “Radio Kom-Vasco Rossi tribute” in concerto. Sabato 2 agosto, dalle 21, musica con Sergio Casabianca e “Le Gocce”. Domenica, spettacolo “Colpo di fulmine” intrattenimento con cavalli e burattini e dalle 19 dj set “Afro Paro e Yuriy”.

Cuore di mamma

«Questo primo agosto sono 18 anni che Asia è nata - rimarca Michela Masi - e sono certa che mi avrebbe chiesto una grande festa. Anche se ora non c’è più fisicamente, lei è la mia forza ed è sempre dentro me. E sono certa che un giorno ci rincontreremo. Quindi il primo agosto resta la sua festa del compleanno. Quella sera presenterò un nuovo progetto, sotto forma di un’iniziativa che mi sta molto a cuore e a cui lavoro da tempo. Le altre due saranno serate di festa, come Asia amava, e così lei festeggerà con tutti noi. Un gesto d’amore che non finirà mai. Il ricavato della serata andrà tutto all’associazione fondata per Asia e l’area verde».