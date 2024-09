Borghi, l’ex municipio verso l’abbattimento e poi la ricostruzione

Municipio da ricostruire, tutto pronto per abbattere la vecchia struttura.

L’attuale municipio fatiscente venne costruito dopo la seconda guerra mondiale con sassi e sabbia. Poi negli anni Ottanta venne aggiunto un terzo piano in cemento armato, ma che poggiava su pilastri fragili. Il fabbricato era diventato a rischio collasso e qualche anno fa gli uffici sono stati trasferiti nel fabbricato di fianco preso in affitto con una spesa di 19 mila euro all’anno. Ma la scelta non è mai risultata funzionale. Quest’anno sono arrivati i fondi grazie alla Protezione civile della Regione Emilia Romagna su un bando per il miglioramento delle strutture strategiche da utilizzare, in caso di sisma, come sedi di protezione civile o per dare assistenza e riparo alla popolazione in caso di calamità naturali.

La protezione civile aveva anticipato due anni fa, tramite l’assessora regionale Irene Priolo, che rientrava anche il municipio di Borghi. All’inizio il contributo regionale era di oltre un milione, poi visto che la spesa del progetto è lievitata con i nuovi costi delle materie prime, l’Amministrazione comunale ha deciso di limitare la spesa a un milione e 800 mila euro, di cui un milione a suo carico e 800mila a carico della Regione in percentuale sulla spesa.

«Borghi è l’unico comune in Regione che da 19 anni non possiede un proprio edificio come municipio - afferma il sindaco Silverio Zabberoni – non potevamo continuare a rimanere in affitto con spesa, tra l’altro, di 19mila euro. Senza considerare i problemi logistici e di privacy. Per esempio oggi chi deve fare una carta d’identità si trova spalla a spalla con chi deve concordare una dilazione di tasse, oppure chi deve fare una videoconferenza si trova in mezzo ad altri che parlano e interferiscono. Entro la prossima settimana inizierà la demolizione».