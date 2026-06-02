Borghi, “il mio incubo degli affittuari che non se ne vanno”: occupazione abusiva e sfratto ignorato, la vicenda finisce in tv

Un nigeriano e la sua compagna italiana occupano abusivamente una casa da oltre un anno. La vicenda è stata raccontata sulle reti Mediaset, due sere fa, nel programma “Fuori dal coro”, seguita trasmissione di Rete 4.

La storia viene spiegata dalla proprietaria, incredula su come una vicenda simile si stia ancora trascinando senza soluzione. «L’anno scorso il titolare di un B&B del posto mi ha segnalato che c’era una “coppia di brave persone” che cercavano casa per soli tre mesi. Avevo intenzione di vendere la mia piccola casa (la donna è rimasta sola dopo un tragico incidente stradale nel quale sono morti il marito e l’unica figlia, ndr) che si trova di fronte alla casa dei miei genitori. Erroneamente mi sono fidata di quella raccomandazione datami da una persona conosciuta e quindi ho proceduto a dare l’immobile in regolare affitto temporaneo per tre mesi. Solo dopo ho scoperto che in quella casa erano entrati in dieci, tra cui alcuni minori. Ben presto l’affitto della casa è rimasto in arretrato. Dopo aver inutilmente chiesto il pagamento che mi spettava, ho disdetto le utenze per non dover pagare anche quelle. Loro sono riusciti a fare riattaccare le utenze e di andarsene nemmeno a parlarne. Allora mi sono prima rivolta al tribunale che mi ha dato ragione e poi alle telecamere tv. Davanti all’inviato non hanno risposto e hanno fatto finta di non sapere nemmeno dello sfratto loro imposto dal giudice nello scorso mese di febbraio». Il servizio di Rete 4 ha visto all’opera l’inviato Gianluca Torti che è andato a Borghi, località Castellaro, e ha tentato invano di intervistare Cristina, la donna che assieme al marito nigeriano, «occupa la casa di Michela Masi da oltre 10 mesi, con un debito pregresso arrivato a circa 5.000 euro – ha detto – ma risposte non ne ho ricevute». Nel filmato compare anche Michela che a sua volta tenta invano di sapere almeno quando se ne andranno. Gli occupanti abusivi si sono trincerati dietro ad una non bene identificata “Privacy” ed hanno minacciato loro di chiamare la polizia. Il video è stato postato anche sui social. Una caterva di commenti, alcuni velenosi e soprattutto una grande indignazione: «Chi occupa una casa di altre persone abusivamente e in presenza di una sentenza del tribunale che sancisce che devono lasciare l’immobile – è uno dei tanti commenti - va buttato fuori».