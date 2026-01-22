Borghi, camion si ribalta nel cortile di una casa: “Salvo perché richiamato da mia moglie”

L’incidente si è verificato due giorni fa in via Provinciale Uso. Alle 12.30 di martedì scorso un grosso camion che trasportava 320 quintali di ghiaia si è ribaltato nell’orto di casa di un residente nella frazione. Se fosse uscito di strada qualche metro prima, in un piano inclinato sotto la strada molto più basso, il mezzo pesante sarebbe rotolato su se stesso più volte. Invece in quel punto si è “solo” accasciato su un fianco finendo a ruote all’aria, con l’autista che ne è uscito incolume. Ma trasportava un carico di ghiaia che aveva appena caricato 4 chilometri prima dalla grande cava presente nella vicina località di Masrola, diretto verso una ditta di costruzioni. Il materiale si è rovesciato a terra, con una marea di ghiaia finita su un prato e tre ulivi. Ma se l’uscita di strada fosse avvenuta solo due minuti prima, in quel punto c’erano un borghigiano e il suo cane, un pastore tedesco, che stavano cercando funghi e che sarebbero stati schiacciati dal maxi carico di ghiaia di frantoio. Allertati i carabinieri della Compagnia di Cesenatico che sono giunti subito sul posto per i primi rilievi di legge.