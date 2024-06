Bonaccini: “Il successo del Pd nelle aree dell’alluvione è la prova che la gente ha capito. Ho chiamato Zattini a Forlì per fargli i complimenti”

Il successo del Pd e del centrosinistra “anche nelle aree dell’alluvione” dimostra che le persone hanno “capito che stiamo facendo tutto il possibile. Ed è qualcun altro che non lo fa”. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questa mattina a margine della seduta dell’Assemblea legislativa. “C’è un voto in Emilia-Romagna straordinario - commenta Bonaccini - vince Alan Fabbri a Ferrara, ma vince molto lui. E Zattini a Forlì rischia il ballottaggio per una manciata di voti. Ho chiamato entrambi per far loro i complimenti. Noi stravinciamo con risultati enormi a Modena, Reggio Emilia e Cesena. Ma vinciamo anche nelle altre altre città e in molte ci confermiamo al primo turno, quando la scorsa volta andammo al ballottaggio. Anche nelle aree dell’alluvione si vede quanto la gente abbia capito che stiamo facendo tutto quello che possiamo ed è qualcun altro che non sta facendo tutto il possibile”.

Oltre alle alleanze e al campo largo, secondo Bonaccini c’è un altro elemento che ha fatto la differenza. E che ha funzionato anche per le europee. “Con Elly ce l’eravamo detti - ricorda- dobbiamo tornare a fare del Pd un partito popolare. Quindi tutta la campagna elettorale abbiamo deciso di farla nelle piazze, nei mercati, dentro i bar e nei parchi, sfidando la pioggia e anche il rischio di fischi, che poi alla fine non sono arrivati. Credo che questo abbia pagato, perchè non ho visto altri fare campagna elettorale così tra la gente”.