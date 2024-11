Blogger e Influencer alla scoperta di Valle del Savio, Ridracoli e Campigna - Gallery

Da fuori regione per scoprire i Percorsi del Savio. Giornalisti, blogger e influencer per due fine settimana si sono dedicati alle bellezze paesaggistiche e territoriali della Romagna interna, collinare e montana approdando in ben otto vallate: del Rubicone, Savio, Bidente, Rabbi, Montone, Tramazzo, Lamone e Senio. L’iniziativa di promozione è stata organizzata da Visit Romagna e dal GAL L’Altra Romagna, nell’ambito del progetto di marketing territoriale Romagna Autentica.

Il primo dei due tour si è tenuto dal 24 al 27 ottobre, con l’obiettivo di concentrare l’attenzione sull’importante aspetto enogastronomico della nostra zona, ricca di eccellenze sia in merito alla ristorazione che alla qualità e produzione delle materie prime. Cinque i giornalisti coinvolti lungo le rotte più golose, per quattro importanti testate del settore: “Identità Golose”, “Degusta”, “Gustiamo”, più il food blog “Taste of Freedom”. Quattro le giornate alla ricerca di sapori e squisitezze del territorio. Venerdì 25 ottobre nella Valle del Savio il gruppo di visitatori ha fatto tappa alla Tenuta Casali di Mercato Saraceno, Città del Vino, per una degustazione di eccellenti vini del territorio ottenuti da vitigni quali Albana, Sangiovese e l’autoctono Famoso. Dopo una veloce visita al centro storico di Sarsina, patria di Plauto e di San Vicinio, il gruppo ha potuto gustare un pranzo d’alto livello al ristorante stellato Da Gorini a San Piero in Bagno.

Il secondo press tour è stato dedicato alle motociclette: due influencer in sella, insieme alle guide, hanno visitato, tra il 29 ottobre e il 1° novembre, i luoghi d’eccellenza, i panorami, le curiosità, i passi e le strade più suggestive del territorio. A loro è stato affidato il compito di raccontare le bellezze del nostro territorio, conosciuto in sella, sui propri social.

Un simile programma non poteva certo prescindere dalla Valle del Savio. Infatti, giovedì 31 ottobre, dopo una visita a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, già nel territorio di Bagno di Romagna, e un giro dalla Campigna al Passo della Calla, il gruppo è arrivato attraverso il Passo dei Mandrioli fino a Bagno di Romagna, per una rilassante sosta termale all’Hotel Sant’Agnese, rinomata SPA con acque dalle proprietà curative note fin dai tempi dell’antica Roma. Dopo il pernottamento all’albergo, venerdì 1° novembre la tappa seguente è stata Sarsina, con la visita alla cattedrale di San Vicinio, all’Ufficio Turistico della città e al Foro Romano. Scendendo ancora lungo la Valle del Savio i centauri sono stati accolti a Mercato Saraceno e da qui hanno affrontato l’irrinunciabile, mitica salita del Barbotto, ben nota ai ciclisti oltreché ai motociclisti, e durissima tappa, fra le altre, anche del Tour de France 2024.