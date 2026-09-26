Bloccati nella notte durante un’escursione sulle Dolomiti: salvati due giovani cesenati

Una ragazza di 20 anni e un 19enne, entrambi cesenati, sono rimasti bloccati durante un’escursione lungo un sentiero sotto la Forcella Scodavacca, all’interno del territorio comunale di Domegge di Cadore, in provincia di Belluno, ed è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino del posto per tirarli fuori dalla brutta situazione in cui si erano cacciati. Alla fine, infreddoliti, stanchi e spaventati ma illesi, sono stati accompagnati fino al rifugio “Padova”.

È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Sono stati i due escursionisti, in difficoltà, a lanciare l’allarme alla Centrale del 118, attorno alle 20.30. I tecnici della Stazione del Centro Cadore sono prontamente entrati in azione: nove soccorritori a piedi, partendo dal rifugio “Padova”, li hanno individuati mentre cercavano di illuminare il sentiero dove si trovavano usando la torcia degli smartphone. L’intervento di salvataggio si è concluso verso l’1.20 e i due, in via precauzionale, dopo avere raggiunto il rifugio “Padova”, sono stati trasferiti all’ospedale di Pieve di Cadore per verificare le loro condizioni di salute.