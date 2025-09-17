Blitz artistico per Gaza alla Fontana Masini di Cesena FOTOGALLERY

Blitz artistico in sostegno della Global Sumud Flotilla che sta navigando con aiuti umanitari verso Gaza. Ieri mattina a Cesena l’artista locale Silvano Tontini ha posizionato una dozzina di barchette all’interno della fontana Masini, spazio simbolo della città. Come simboliche sono appunto le 12 barchette, che non galleggiano sull’acqua della fontana Masini ma restano sollevate «perché il pensiero è che debbano muoversi sopra ogni traversia, pericolo che la Global Sumud Flotilla possa incontrare nel suo viaggio umanitario verso Gaza» ha spiegato. «Come artista ritengo che l’arte deve prendere parte alle vicende del mondo e in particolare la tragedia che si sta consumando a Gaza mi ha molto colpito, fino a farmi indurre come artista a prendere una posizione - continua Tontini -. La mia installazione ha anche come idea quella di sottolineare l’importanza di restare umani. La mia arte vuole significare che come essere umano sono dalla parte degli esseri umani e quindi sono dalla parte di Gaza, perché di fronte a una tale strage d’innocenti non si può restare in disparte. Di fronte a 20mila bambini trucidati, lasciati seccare dalla fame. E’ una cosa intollerabile e per tanto io ho reagito con la mia arte». L’installazione ha poi aggiunto Tontini resterà nella fontana Masini «fino a quando qualcuno non la rimuoverà. Perché io affido il mio lavoro alla condivisione e cura della città. La mia opera potrebbe anche essere distrutta al pomeriggio da qualcuno che non la pensa come me, ma la mia speranza è che resti fino al completamento della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla».