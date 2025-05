Bilancio Cesena Fiera: un 2024 da incorniciare, utile a +24%

Cesena Fiera chiude un 2024 da incorniciare. È stato approvato questa mattina (16 maggio) dall’Assemblea dei soci l’esercizio 2024 che evidenzia un valore della produzione per 9,7 milioni di euro con una crescita del +5% rispetto al 2023. Va considerato che negli anni pari non si tiene Fieravicola che sviluppa un fatturato superiore ai 500.000 euro. L’utile lordo di gestione è stato di 700mila euro (+46% sul 2023) e l’utile netto di 550.000 euro (+24% sul 2023). A determinare questo balzo in avanti è stato il forte sviluppo di Macfrut che evidenzia una crescita del +15%, e al dinamismo del quartiere cesenate nella sua doppia offerta al territorio (eventi fieristici e centro congressi).

Cesena Fiera con questi numeri conferma il trend di crescita che caratterizza l’attività della società negli ultimi anni. Dal confronto con il 2019 che viene considerato dal mondo fieristico il riferimento pre-covid, Cesena Fiera ha registrato un incremento del fatturato dell’81%, grazie alla crescita contestuale di Macfrut (+93%) unitamente a quella del quartiere cesenate (+44%). Ancora più eclatante il risultato gestionale passato da un utile di 156mila euro nel 2019 ai 700mila dello scorso anno.

L’attività della società fieristica è caratterizzata da una doppia anima, quella globale rappresentata da Macfrut e Fieravicola e quella locale, che comprende le attività fieristiche e congressuali che si tengono a Cesena.

“Sono particolarmente orgoglioso dei risultati raggiunti – spiega Renzo Piraccini, Presidente e AD di Cesena Fiera – Grazie ai benefici prodotti da Macfrut, Cesena Fiera può permettersi consistenti investimenti sulla struttura cesenate a vantaggio dell’intero territorio. Negli ultimi dieci anni sono stati investiti 6,5 milioni di euro nel quartiere cesenate rendendolo più moderno e funzionale”.