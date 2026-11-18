Nuove polizze assicurative per proteggere i beni di proprietà del Comune e svolgere le varie attività dell’ente con le spalle coperte: al termine di un percorso durato diversi mesi, nei giorni scorsi si è arrivati alla tappa finale, ma non si è riusciti a chiudere completamente il cerchio. Degli 8 lotti per i quali l’Unione dei Comuni Valle Savio aveva attivato la procedura per individuare le compagnie a cui affidarsi, uno è rimasto senza alcuna offerta presentata. Si tratta del “All risk property”, per cui la base d’asta era di 784mila euro per una durata di 5 anni.