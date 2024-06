Belgrado ha scoperto la Giostra di Cesena

La Giostra di Cesena, che si terrà a settembre in piazza del Popolo, è stata presentata ieri, 6 giugno, dall’Associazione promotrice presso l’Istituto italiano di cultura di Belgrado. Questo Istituto, parte del Ministero degli Esteri, promuove il patrimonio culturale italiano e facilita il dialogo tra culture.

Durante l’evento, il presidente dell’Associazione, Daniele Molinari, ha raccontato la storia della Giostra, che si svolge dal 1465 al 1838 quasi senza interruzioni. La manifestazione si tiene in piazza del Popolo, preceduta da un corteo storico, e il vincitore riceveva il Palio (una pezza dipinta di tessuto pregiato) e 25 fiorini d’oro zecchino pagati dalla Camera Apostolica. Questa tradizione era un simbolo distintivo della città, offerto come omaggio agli ospiti illustri.

La conferenza, tenuta da Daniele Molinari e Alessandro Pieri, ha permesso di illustrare il territorio di Cesena, le attrazioni turistiche, e le eccellenze enogastronomiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla Biblioteca Malatestiana e all’Aula del Nuti, con la proiezione di un cortometraggio sottotitolato in serbo su Malatesta Novello e i codici manoscritti della biblioteca.

Il pomeriggio di studio e approfondimento, si è concluso con un omaggio musicale a cura di un violinista del Conservatorio di Belgrado che ha riprodotto “Romagna mia”.

Appuntamento all’8 e al 15 settembre

La giostra si terrà nel periodo compreso tra domenica 8 e domenica 15 settembre, con un ricco programma di spettacoli, esibizioni, conferenze storiche, visite guidate, spazi per i bambini, corteo e giostra. Per rendere maggiormente comoda la visione della giostra, quest’anno è allo studio l’installazione di tribune per il pubblico, che saranno montate soltanto previa verifica di tutte le condizioni di sicurezza e sostenibilità e che renderanno non solo lo spettacolo più godibile, ma contribuiranno a rendere la scenografia ancora più spettacolare. L’installazione delle tribune comporterà l’anticipazione dell’allestimento del campo di gara a venerdì 13 settembre, ma consentirà la realizzazione di ulteriori momenti di spettacolo ed esibizioni equestri.