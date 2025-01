Befana e pasquaroli animeranno tutte le feste del cesenate: ecco il calendario degli appuntamenti

E’ il giorno dedicato alla Befana: un’epifania che come sempre “tutte le feste porterà via” ma che intanto, oggi, porterà allegria, dolciumi, feste e iniziative un po’ in tutte le piazze di Cesena e del comprensorio. Sul fronte religioso in Duomo oggi l’Epifania del Signore avrà il suo clou alle 18 con la Messa solenne presieduta dal vescovo Douglas. In centro ieri c’è stato l’evento ‘Aspettando la Befana’, con il tradizionale concerto dei pasquaroli ed oggi, sempre in piazza Almerici, dalle 16 ci sarà lo spettacolo dei clown in strada dal titolo ‘fai davvero il clown?’. Al centro commerciale Montefiore, si festeggia con una giornata dedicata a divertimento e dolciumi. La Befana arriverà a cavallo della sua scopa con un sacco pieno di dolcetti ma armata anche di “carbone” per i bimbi più monelli... In biblioteca Malatestiana dalle 17 “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte...”, incontro d’animazione dedicato ai bambini con più di 6 anni. Dalle 15 è in programma un pomeriggio di divertimento, musica e condivisione a Villa Silvia Carducci con la Tombola per concludere al meglio le feste. Prevista la visita al Museo Musicalia, allestito con brani natalizi, ed a seguire la Tombola fino alle ore 16 quando scatterà i secondo turno di visite e tombola. Costo: 10 euro a persona (gratuito per i soci Ammi, 7 euro per bambini dai 6 ai 13 anni e gratis per i bambini fino ai 5 anni).

La parrocchia di Borello e la Pro Loco invitano tutti dalle 15:30 alla festa della Befana. Negli spazi della parrocchia tombole a premi, musica coi pasquaroli di Torre del Moro e una merenda aspettando... L’arrivo della Befana che porterà un dono a tutti i bambini.

A Montiano, nella sala don Alfredo Paganelli, la Pro loco organizza dalle 21 l’arrivo della Befana con regali per i piccoli. Sarà anche l’ultima serata per la consueta tombola che ha caratterizzato tutto il periodo festivo.

A Cesenatico l’Epifania si festeggia in piazza Ciceruacchio, dove dalle 14:30 sarà di scena “La Pasquella sul Porto Canale”, rassegna di gruppi di pasquaroli del territorio, abbinata allo spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani, a cura dei Pasquarùl dla Piòpa. Da ricordare che dalle 10 alle 19, viale Anita Garibaldi sarà animato dal Mercatino di Natale, mentre in centro storico ci sarà il curioso Mercatino dei creativi, in via Baldini e in via Quadrelli.

A Gambettola nel giorno della befana largo all’allegria dei pasquaroli. Prosegue il grande afflusso di visitatori al grande presepe animato e meccanico in piazza Foro Boario che rimarrà aperto fino a domenica 12 gennaio. Si trova nella grande capanna montata dal Comitato Folclore gambettolese, mentre il presepe è stato dagli artisti Luciano e Marco Fantini. Nel presepe, che ogni anno va alla scoperta di uno dei borghi più belli del cesenate, quest’anno spicca Sogliano e Gesù Bambino è collocato davanti alle antiche Fosse malatestiane. «Quest’anno i visitatori sono stati ancora più numerosi del solito - afferma Remigio Pirini - oltre ad avere la sindaca di Sogliano Tania Bocchini all’inaugurazione, nei giorni scorsi sono venuti in vista tanti soglianesi e anche le sorelle e altri parenti del compianto nunzio apostolico monsignor Pietro Sambi. Oggi davanti alla capanna in piazza, dalle ore 15 alle 18, avremo la tradizionale rassegna di alcuni gruppi di pasquaroli e degustazioni».

A Gatteo oggi pomeriggio, alle 16 alla biblioteca Ceccarelli, torna la tombola della Befana con ricchi premi per tutti i bambini ed a seguire una dolce merenda per tutti.

A Sarsina è l’ultima giornata per visitare il presepe meccanico curato dalla Corale di Sarsina e allestito presso l’ufficio turistico, in via IV Novembre 13. È aperto dalle 10 alle 16. Dalle 17 vin brulè e panettone in piazza Plauto per la ‘Super Tombola di Epifania’.

Nella zona di Mercato Saraceno da segnalare che a Monte Castello alle 15 in piazza Della Libertà arriverà la Befana: invitata dalla pro loco e pronta a consegnare dolci e cioccolato a tutti i bambini. A San Romano oggi chiudono i “Presepi nel borgo” e dalle 6 arriveranno i pasquaroli con filastrocche e stornelli ed il ristoro sarà a base di brulè, the e dolciumi.

Oggi a Savignano già dalle 10 la Befana di Bastia consegnerà doni porta a porta nel quartiere ai piccoli e grandi (evento a cura della Consulta). La nonnina carica di doni si sposterà quindi a Rio Salto-Castelvecchio e precisamente in piazza don Melchiorre Baroni. L’arrivo è previsto per le 15 con dolci, caramelle e carbone per tutti i bambini. L’evento qui è promosso dalla Consulta Rio Salto - Castelvecchio e nell’occasione ci sarà anche l’inaugurazione della nuova casina dei libri. La festa dell’Epifania sarà celebrata anche in piazza Falcone, quartiere Cesare, dalle 15:30. Nel contesto verranno premiati i vincitori dei concorsi dei presepi, delle luminarie e dei disegni natalizi dei bambini e sarà offerta una merenda a tutti. La Befana distribuirà doni ai bimbi. A Savignano la Befana passa anche da San Giovanni in Compito dove oggi la festa si potrà trascorrere all’ombra della pieve romanica per un pomeriggio ricco di scoperte. Dalle 15 sarà possibile partecipare a una visita guidata combinata al Museo del Compito, alla Pieve Romanica e al presepe meccanizzato ideato e realizzato dalla famiglia Sparaventi.

A San Mauro Pascoli alle 15 a Villa Torlonia tombole della Befana con cartelle omaggio e piccoli doni per tutti i bambini. Ed in giornata le befane consegneranno anche le calze con i dolci ai nonni della casa di riposo alloggio Villa Celeste di San Mauro Mare.

Nel cento storico di Sogliano al Rubicone oggi dalle ore 15 ci sarà la festa con i pasquaroli aperta a tutti fino al tardo pomeriggio con canti divertimenti e merende.