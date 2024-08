Bcc Romagnolo: presentati i conti del semestre e un nuovo dirigente cesenate

Si è svolto ieri sera, giovedì 29 agosto, nella splendida cornice di Villa Malatesta sulle colline di Poggio Berni, il “Simposio BCC ROMAGNOLO”. Si tratta dell’annuale convention aziendale di tutti i dipendenti (che oggi sono circa 180), nel corso della quale il Direttore Generale Daniele Bagni e il Vicedirettore Generale Roberto Cuppone, insieme ai responsabili di area ed unità operative, hanno presentato i dati di andamento e i principali progetti dei prossimi mesi.

“La semestrale a giugno 2024 – ha precisato il Direttore Bagni – presenta dati assolutamente confortanti; la raccolta totale si attesta a 1,59 miliardi di euro in aumento del 2,1% rispetto a fine 2023. Gli impieghi salgono a € 602 milioni, in crescita del 2,5% da inizio anno nonostante la significativa riduzione del credito deteriorato il cui indicatore NPL ratio lordo si attesta al 3,3% in linea con le medie del Gruppo Bancario BCC Iccrea. L’utile netto semestrale risulta pari a € 5,2 milioni mentre a livello di solidità patrimoniale si conferma il progressivo consolidamento, con il CET 1 che supera la soglia del venti percento attestandosi al 20,6%”.

Il Presidente Romagnoli, fra i vari temi affrontati nel suo intervento, ha annunciato la decisione del Consiglio di amministrazione di consolidare la direzione della Banca mediante l’inserimento dal prossimo lunedì 2 settembre di un nuovo Dirigente. Al termine di un’attività di assesment svolta affidando l’incarico ad una società esterna specializzata in selezione del personale, la scelta è stata indirizzata sul Dott. Fausto Poggioli, di origine cesenate, che vanta una lunga carriera in ambito bancario. Dopo le esperienze in istituti di credito nazionali, nel 2015 entra nel sistema del Credito Cooperativo ricoprendo diversi incarichi dirigenziali, tra cui quello più recente di Responsabile di Area per il territorio Centro-Est del Gruppo BCC Iccrea.

“E’ un’operazione che va considerata nell’ambito di una programmazione sul futuro della Banca – ha precisato il Presidente Romagnoli – preparandosi per tempo all’approssimarsi della fine del servizio da parte dell’attuale Direttore Generale e a seguire del Vice Direttore”.

A conclusione dei lavori è intervenuto un gradito e apprezzato ospite, l’Ing. Aerospaziale Maurizio Cheli, primo astronauta italiano a ricoprire il ruolo di “Mission specialist” della NASA a bordo dello Space Shuttle Columbia nel 1996. L’ingegner Cheli ha ricoperto altri importanti incarichi, fra cui quello di collaudatore dei Caccia europei “Eurofighter Typhoon”, già componente dei Cda dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Centro Ricerche Aerospaziali. Nel corso del suo intervento ha sottolineato diversi parallelismi fra le straordinarie esperienze vissute nello spazio e il mondo del lavoro, traendo parallelismo e riflessioni da applicare in qualsiasi ambito lavorativo e professionale, soprattutto in tema di comportamenti e relazioni tra le persone.