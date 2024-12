Bcc Romagnolo, Fausto Poggioli nuovo direttore generale

Per Bcc Romagnolo si chiude un anno, il 2024, caratterizzato da buoni risultati, ma si chiude anche un arco temporale di ben 27 anni che ha visto Daniele Bagni ai vertici della Banca, prima come vice direttore e nell’ultimo periodo come direttore generale.

Infatti, il 31 dicembre, Bagni giunge al termine della sua esperienza professionale iniziata nel 1983 al Credito Italiano, prima a Cesena e poi con incarichi di sempre maggiore responsabilità a Forlì e a Faenza; nel 1998 entra nel mondo del Credito Cooperativo come Vice Direttore dell’allora Banca di Cesena, ruolo che ricopre fino al 1 ottobre 2014 quando assume l’incarico di Direttore Generale della BCC di Gatteo; due banche di riferimento nei rispettivi territori, che il 1 gennaio 2016 diedero vita ad un’aggregazione costituendo l’attuale Bcc Romagnolo. “Ho vissuto un’esperienza di continua crescita professionale e personale ricca di sfide, innovazioni e profonde soddisfazioni – ha affermato Bagni – una professione che ho cercato di svolgere con passione, responsabilità e dedizione, consapevole dell’importanza del nostro operato per la comunità che serviamo”.

Buoni i risultati conseguiti da Bcc Romagnolo anche nel corso del 2024; in attesa dei dati definitivi di fine anno, la raccolta totale a settembre 2024 sale a 1,63 miliardi di euro, in aumento del 4,4% da dicembre 2023; gli impieghi sempre a settembre 2024 si attestano a 608,5 milioni di euro in crescita dell’1,25% rispetto a fine 2023. La Banca nel corso del 2024 ha proseguito l’azione (che può dirsi quasi completata) di ridimensionamento del credito deteriorato, con un NPL ratio lordo (il rapporto fra impieghi e crediti di difficile riscossione) che a fine anno viene stimato al 2,30% (era al 3,40% a fine 2023) ed un NPL ratio netto allo 0,60% (il medesimo indicatore al netto degli accantonamenti), dati assolutamente in linea e in alcuni casi anche migliori rispetto alle medie del Gruppo e del sistema bancario nazionale.

Positivo l’andamento sul piano economico; a fine settembre la Banca ha registrato un utile netto di 9,1 milioni di euro, risultato che consente l’ulteriore consolidamento sotto il profilo patrimoniale, una solidità misurata dall’indicatore CET1 che al 30/09/2024 si è attestato al 21,7%.

Dal 1° gennaio 2025 Bagni si dedicherà a tempo pieno alle sue passioni (da tanti anni pratica a livello agonistico il tiro con l’arco ed è un componente della Asd Arcieri Cesena), alla famiglia, alla moglie Antonella e ai due amatissimi nipoti Celeste e Diego.

“Il lavoro non mi ha fatto essere molto presente con le mie figlie Giada ed Elena e quindi devo recuperare con i nipoti” ha affermato di recente.

L’incarico di nuovo direttore generale sarà assunto da Fausto Poggioli; originario di Sarsina, ma da tempo residente a Cesena, Poggioli vanta una lunga esperienza bancaria. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, muove i primi passi in banca nel 1989 presso l’allora Banca Popolare di Cesena (oggi BPER).

Nei primi anni ’90 passa in Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, prima a Milano e poi a Forlì; prosegue il proprio percorso professionale in Banca Intesa (2001-2007), per poi assumere il ruolo di Direttore Imprese in Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna e poi in Cassa di Risparmio di Bologna, entrambe appartenenti al Gruppo Intesa-Sanpaolo.

Dal 2014 entra nel Credito Cooperativo come Responsabile Area Affari di BCC Forlì, nella quale assume il ruolo di Direttore Generale nel novembre 2015; a seguito della fusione con BCC Ravennate-Imolese-Forlivese, ne ricopre il ruolo di Vice Direttore Generale.

Dal 1 aprile 2021 fa il suo ingresso nella Capogruppo BCC ICCREA Banca, con il ruolo di Responsabile Area Territoriale Mercato Centro-Est e contemporaneamente gli vengono assegnati diversi incarichi, fra cui quello di Amministratore della BCC Calabria Ulteriore e tutor presso Bcc del Piceno. Ed ora, come detto, dal 1 gennaio 2025 Fausto Poggioli assume l’incarico di nuovo Direttore Generale di BCC