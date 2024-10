Baveno in aiuto a Cesena dopo l’alluvione: donati 15mila euro per i lavori al Carisport

Un grande gesto di solidarietà nel nome dello sport. A seguito dell’alluvione che ha colpito Cesena a maggio 2023 sono state tante le dimostrazioni di vicinanza pervenute da tutta Italia e dall’estero da parte di enti pubblici e di privati che hanno voluto contribuire concretamente alla ripartenza della popolazione cesenate danneggiata. Tra gli altri anche il Comune di Baveno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, da subito si è adoperato destinando un aiuto di 15mila euro, frutto delle donazioni di cittadini e aziende e di quanto raccolto con diverse eventi.

Con la sagra dei risotti, piadinate, concerti, vendite di magliette, iniziative a Feriolo e Oltrefiume, una giornata d’incasso dell’Aquadventure park si è raccolta la somma che in questi giorni è stata consegnata dal sindaco Alessandro Monti, di origini romagnole, nelle mani del sindaco di Cesena Enzo Lattuca. “Siamo profondamente grati – commenta il Sindaco Lattuca – al territorio di Baveno e a tutte le realtà, a partire dal Comune e dalla Protezione Civile, che hanno riservato a noi cesenati forze, energie e risorse economiche contribuendo a una piena ripartenza. Sono stati giorni molto difficili e di preoccupazione e se guardiamo agli attuali eventi che colpiscono ancora l’Emilia-Romagna possiamo dire che l’emergenza è tuttora in corso. L’alluvione del 16 e del 17 maggio 2023 ha procurato a Cesena danni al patrimonio comunale, escluse le strade, pari a 55 milioni euro. I fondi sono stati destinati al Volley Club Cesena che ha visto ingenti danni arrecati alle proprie attrezzature presenti all’interno del Carisport.

“Per il Volley Club Cesena – commenta il presidente Maurizio Morganti – i danni subiti al Carisport a causa dell’alluvione, che hanno riguardato attrezzature, vestiario, arredi ed eventi sportivi non realizzati, sono stati molto rilevanti, poiché il centro rappresenta il fulcro della nostra attività sportiva e amministrativa. Quando gli assessori Christian Castorri e Francesca Lucchi ci hanno comunicato che il Comune di Baveno aveva selezionato la nostra realtà per un importante contributo a parziale ristoro dei danni subiti, è stato per noi motivo di incredulità e profonda gratitudine. Ho personalmente chiamato il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, per esprimere, a nome di tutti i 1000 soci del club, il nostro sincero ringraziamento”.