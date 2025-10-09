Basta con i genitori e i nonni tassisti per l’allenamento dei ragazzi: Cesena punta al trasporto pubblico sportivo

Un trasporto pubblico sportivo per decongestionare il traffico pomeridiano e serale e dare un po’ di sollievo a tante famiglie costrette a lunghe file in auto per portare i giovani a fare sport. Il Comune di Cesena valuta questa svolta.
A conferma della significativa, e sempre più crescente, vocazione sportiva dei cesenati ci sono i dati condivisi questo pomeriggio dall’assessore allo Sport Christian Castorri, in sede di Consiglio comunale, nell’ambito della presentazione della delibera relativa alle nuove linee di indirizzo sportive pienamente inserite all’interno del percorso Cesena Sport City, avviato nel 2016 e che rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali delle politiche di sviluppo urbano, sociale e culturale della città. Un intervento articolato che ha offerto un’ampia riflessione sullo stato di salute dello sport cittadino, sulle tappe finora percorse e sugli obiettivi strategici futuri a cui punta l’Amministrazione per il triennio 2025-2027.