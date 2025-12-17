Bassa qualità dell’aria: limitazioni in tutta la Romagna dal 18 dicembre

A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 17 dicembre che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 in tutta la Romagna entrano in vigore da domani giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19 dicembre), le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.
Cosa prevedono le misure emergenziali allerta smog
- Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana dei Comuni della Romagna, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;
Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l’eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.
Il prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 19 dicembre.