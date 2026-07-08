Basket, la Livio Neri si aggiudica il Minipalazzetto in via Coppi

La Livio Neri si allarga ancora.

Questa volta la ASD di Andrea Neri si è aggiudicata il Minipalazzetto di via Fausto Coppi, palestra della Scuola Primaria Don Milani.

L'assegnazione è stata formalizzata dal Comune di Cesena tramite la determinazione n. 874/2026 , a conclusione della procedura di evidenza pubblica avviata lo scorso giugno. Il progetto presentato dall’associazione si è classificato al primo posto della graduatoria con un punteggio di 87,33 punti.

La concessione avrà una durata di tre anni, a partire dall'imminente anno scolastico, e prevede la cura e la conduzione quotidiana degli spazi.



Nel dare avvio a questo nuovo percorso gestionale, il Presidente Carlo Venturi ha stilato una serie di punti indicativi sulla natura della futura gestione: “Confermiamo la massima disponibilità nei confronti di tutte le realtà che già vivevano e utilizzavano l’impianto in precedenza, nell’ottica di garantire un beneficio della comunità. Il Minipalazzetto resterà, com'è profondamente giusto che sia, intitolato alla memoria di Paolo Paganelli. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche intendiamo coltivare tutte le proposte e i progetti che la nostra ASD ha attive da anni all'interno del Settimo Circolo e della scuola Don Milani, con l'auspicio e la volontà di poterne rinforzare ulteriormente la portata e l'impatto educativo”.



Inoltre, stando alle dichiarazioni dell’ASD, la società si assumerà la responsabilità della tutela e della manutenzione dell'impianto, impegnandosi quotidianamente affinché la struttura sia “preservata, efficiente e accogliente per tutti i fruitori”.