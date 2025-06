Bambini feriti: bloccato il gioco inclusivo al Parco Cesuola

È passata una decina di giorni dal bimbo finito in Rianimazione pediatrica dopo una caduta sul gioco inclusivo del Parco Cesuola.

Il piccolo è nel frattempo rientrato a casa e la sua situazione si è normalizzata.

L’episodio ha portato però alla ribalta la pericolosità nell’utilizzo di quella giostra, un rischio potenziale evidenziato più volte da incidenti che erano avvenuti a cadenza regolare in passato, anche se con lesioni minori rispetto a quelle riportate nel caso più eclatante.

Adesso la giostra è stata bloccata. Sono stati posti dei fermi in maniera tale che non possa più girare, non essendo installabile un sistema per rallentarne il giro.

L’attrazione è rimasta comunque fruibile da ferma ai piccoli frequentatori del parco cesenate.