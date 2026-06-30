Bagno, trovato in un canalone il frate disperso: è in discrete condizioni, ma deve ancora essere recuperato

È stato individuato e raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna il frate che, da domenica, risultava disperso a seguito del mancato rientro dopo un escursione nella zona Pietrapazza nella valle del Bidente nel comune di Bagno di Romagna.

Le operazioni di ricerca, iniziate nella serata di domenica, sono proseguite tutto il lunedì e hanno coinvolto numerosi tecnici della squadra monte Falco del Saer oltre alla Protezione Civile e i Vigili del fuoco. Dopo ore e ore di ricerca, dopo le 22, alcuni tecnici Saer hanno avuto un primo contatto vocale con il disperso, che è stato individuato in un canalone impervio e quindi raggiunto da una squadra in cui era presente un sanitario del Soccorso Alpino che si è accertato delle sue condizioni sanitarie, valutate discrete.

Per l’evacuazione è stato quindi richiesto l’intervento di un elicottero HH139B dell’aeronautica Militare (con cui sussiste un consolidato rapporto di collaborazione), decollato da Cervia che ha imbarcato un Tecnico Cnsas.

L’uomo sarà recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato a Bagno di Romagna dove ad attenderlo ci sarà l’ambulanza che lo trasporterà in ospedale per accertamenti medici.